Un grupo de adolescentes que concretó un robo bajo la modalidad “piraña” en una reconocida cadena de heladerías del partido de Quilmes fue detenido en las últimas horas.

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Los arrestos de siete menores ocurrieron a partir al seguimiento del Centro de Monitoreo del Municipio de Quilmes, que permitió reconstruir el recorrido de los responsables que robaron en la heladería ubicada en el cruce de las calles Colón y Brown, en pleno centro de la ciudad.

Con intervención de los equipos municipales y las fuerzas de seguridad, se determinó que los autores del hecho delictivo son adolescentes que aprovecharon los festejos del nivel secundario, conocido como UUD (último último día), que se desarrollaban en la zona para cometer el ilícito.

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🚨 ROBO PIRAÑA EN UNA HELADERÍA 📍 Quilmes https://t.co/yudyUNBzXo — Vía Szeta (@mauroszeta) November 17, 2026

Luego de concretarse las aprehensiones, desde el Ejecutivo local señalaron que intervendrán diversas áreas comunales debido a la edad de los involucrados y al contexto estudiantil en el que se produjo el hecho. “El Municipio continuará convocando a las familias de los menores involucrados para trabajar en un abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación”, expresa el comunicado difundido en las redes sociales.

La causa quedó a cargo de la comisaría 1ª de Quilmes, que trabajó en la identificación de los sospechosos a partir de las imágenes obtenidas por el COM y la declaración a las víctimas. Los menores se encuentran detenidos y fueron derivados a la Fiscalía correspondiente para continuar con la causa penal.

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El robo ocurrió el pasado viernes 13 de noviembre por la tarde, cuando al menos diez adolescentes ingresaron con violencia a la sucursal de la heladería Lucciano's.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y en el video se observa a los menores que, con suma violencia y en menos de un minuto, se llevaron la recaudación, además de las pertenencias de los empleados y de clientes.