El hecho se registró este miércoles, en Quilmes Oeste, cuando dos delincuentes fueron abatidos por un policía de civil que habría evitado un intento de robo.

Ocurrió en la intersección de San Mauro y Acha, cuando la pareja que se movilizaba en una moto, abordó al efectivo con fines delictivos.

Ante la situación, el policía se defendió utilizando su arma reglamentaria, lo que derivó en la muerte de ambos atacantes, informó La Noticia de Quilmes.

Tras lo ocurrido, se desplegó un fuerte operativo policial en el lugar, con presencia de patrulleros, efectivos de distintas dependencias y el cierre parcial de calles para preservar la escena. También se esperaba el arribo de peritos para realizar las tareas correspondientes y recabar pruebas.

