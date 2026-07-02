El concejal Ricardo Rij presentó su renuncia al cargo de presidente de bloque de La Libertad Avanza y oficializó la creación de un nuevo espacio político denominado “Renovación Quilmeña”.

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El movimiento resulta llamativo ya que el último 23 de junio, había sido elegido como nuevo presidente del bloque.

“En el marco de la sesión ordinaria que no obtuvo quorum de este Martes (23 de junio), nuestro bloque, presente en el Honorable Concejo Deliberante oficializó la presidencia del bloque de Ricardo Rij. Felicitamos a Ricardo y a nuestros ediles Rolón Daniel, Sabrina Morguen, Leandro Goria en nombre de La Libertad Avanza y nuestra coordinadora Estefanía Albasetti. Vamos por más logros juntos!”, señala un comunicado difundido a raíz de la designación.

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Sin embargo, la ruptura quedó formalizada mediante una nota presentada el 2 de julio ante la Presidencia del HCD. Allí, Rij comunicó su renuncia como presidente del bloque y notificó la creación del bloque unipersonal "Renovación Quilmeña", solicitando el reconocimiento institucional y las prerrogativas correspondientes para su funcionamiento.

La salida de Rij expone las dificultades que atraviesa La Libertad Avanza en el armado bonaerense con varias rupturas de bloque y fugas que se han ido sucediendo en el tiempo.

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