Jorge Ríos, el jubilado que hace un año mató a uno de los delincuentes que lo asaltaron en su casa del partido bonaerense de Quilmes, sigue procesado por homicidio sin prisión preventiva y aguarda que la Justicia resuelva si lo sobresee o lo somete a juicio oral, mientras los cuatro acusados de actuar como cómplices del fallecido permanecen detenidos y serán juzgados por el intento de robo.

Para el hombre de 71 años, que aún se encuentra con custodia policial, el hecho "fue una tragedia" por la que carga "una mochila muy grande". El fiscal a cargo del caso, Ariel Rivas, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 de Quilmes, desdobló el expediente que tiene por un lado al homicidio de Moreyra con el jubilado Ríos como imputado, y por el otro, a los acusados de ser los cómplices del fallecido en el asalto.

Mató a un ladrón y quedó preso: La familia del jubilado denuncia amenazas pic.twitter.com/LdyiCLxgI7 — Telenoche (@telenoche) July 20, 2020

La familia del joven delincuente muerto, Martín "Piolo" Moreyra (26), lo "único" que espera es "justicia" y que el jubilado "pague por lo que hizo". "Lo que hizo ese señor no está bien. Lo que hizo mi hermano tampoco estuvo bien, pero no era para que termine así. Entendemos que es un hombre grande, pero nos hubiese gustado que tenga más sentimientos con mi hermano”, explicó a Télam.

Los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del 17 de julio del pasado año, cuando cinco ladrones ingresaron por tercera vez en la misma noche a robar a la vivienda de Ríos, ubicada en Quilmes Oeste. El herrero jubilado fue sorprendido en su vivienda mientras dormía, y fue golpeado e intimidado con un destornillador por los asaltantes, quienes le causaron múltiples heridas por todo el cuerpo.

Sin embargo, los ladrones no pudieron lograr su objetivo porque Ríos extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó varios disparos con los que los hizo huir. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que uno de los asaltantes, luego identificado como Moreyra, quedó rezagado del resto de la banda porque estaba herido y trató de huir rengueando hasta que cayó a la vuelta de la esquina.

Por aquel entonces, el caso del jubilado generó un fuerte debate en la sociedad y uno de los que se metió de lleno en la polémica fue el cantante de cumbia El Dipy. "Si un chorro entra entra a mi casa, tiro en la bocha y nos vimos", lanzó el artista en diálogo con LaNoticia1.com. Y agregó: "Yo no sé lo que hizo ese hombre ni tampoco me interesa defenderlo. Lo que te puedo decir yo es que si un chorro entra a mi casa, le pego un tiro a la bocha".

"Yo prefiero ir en cana y explicarle al fiscal por qué maté al chorro y no tener que explicarles a mis hijos por qué mataron o violaron a la madre o por qué les pegaron a ellos. Esto es sentido común. Después podemos hablar de lo que es políticamente correcto. Pero cuando vos estás en ese momento, no hay juez, no hay leyes, no hay polis, no hay nada. Sos vos y el chorro", disparó El Dipy en declaarciones a LaNoticia1.com.