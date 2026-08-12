El Municipio de Quilmes sancionó al camión que perdió el contenedor que transportaba en el paso bajo nivel de calle Guido, y que afectó el sistema de lectura de patentes y cartelería del lugar.

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El vehículo impactó este martes contra el túnel durante una maniobra de circulación, lo que derivó en la confección de un Acta de Infracción bajo la Ordenanza Municipal N.º 5405/85, normativa que contempla los daños y afectaciones a elementos emplazados en la vía pública y tránsito.

Asimismo, durante la fiscalización del transporte, se constataron graves irregularidades operativas: el camión circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria, el acoplado no poseía seguro vigente y el conductor no contaba con la licencia habilitante.

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Mientras las fuerzas operativas llevaron a cabo cortes preventivos de circulación en la zona para coordinar el retiro del acoplado y normalizar el tránsito, las autoridades locales confirmaron que se encuentran evaluando el inicio de acciones judiciales directas contra la empresa responsable con el objetivo de exigir la reparación integral de los daños económicos e infraestructura causados al patrimonio municipal.

En el video arriba se observa el momento registrado por un conductor que circulaba por la zona del bajo vías justo cuando el camión que superaba la altura permitida atravesó el paso. Al pasar, el contenedor que transportaba impactó contra la estructura del puente y cayó, quedando sobre el bajo vías y obstruyendo parte del paso vehicular. El camión, en tanto, pudo continuar su marcha, mientras que el contenedor quedó en el lugar.

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