El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes declaró Ciudadano Ilustre post mortem al periodista Carlos Taphanel, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso con la comunicación popular y su aporte al periodismo local.

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La distinción fue aprobada por unanimidad durante una sesión del cuerpo deliberativo, donde concejales de todos los bloques destacaron el legado de Taphanel como comunicador y su permanente vínculo con la realidad de los barrios de Quilmes, además de su defensa de los Derechos Humanos.

La iniciativa fue presentada por el concejal Francisco Duque, quien compartió con Taphanel años de trabajo en la radio WEN, y contó con el acompañamiento del edil Ezequiel Pérez Arauz y el respaldo del resto de los bloques del Concejo.

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Del acto participaron Brenda Arnold, esposa del periodista homenajeado, y Joaquín, uno de sus hijos. También estuvieron presentes el director de la radio WEN, Gustavo Orlando, y el periodista Alberto Moya, quienes acompañaron el reconocimiento.

Con esta declaración, el Concejo Deliberante puso en valor la trayectoria de Carlos Taphanel y su compromiso con un periodismo cercano a la comunidad, enfocado en visibilizar las problemáticas de los barrios y los sectores populares del distrito.

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