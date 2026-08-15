Un video de una cámara de seguridad muestra una insólita secuencia ocurrida en Quilmes, donde un hombre fue asaltado dos veces en pocos minutos.

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En las imágenes se observa al hombre en la vía pública luego de sufrir el robo de su motocicleta. Mientras permanece en el lugar, visiblemente angustiado y llorando, aparece otra moto y vuelve a ser abordado.

Según la información difundida junto con el video por Pirámide Noticias , los asaltantes regresaron segundos después para sustraerle otras pertenencias.

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Hasta el momento, no trascendieron oficialmente detalles sobre la identidad de los autores, la denuncia realizada por la víctima o eventuales detenidos.

La secuencia generó indignación entre vecinos y volvió a poner el foco en la preocupación por la inseguridad en Quilmes. De acuerdo con la publicación que difundió las imágenes, el episodio ocurrió a pocas cuadras del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

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