Un nene murió atropellado en el kilómetro 18, a la altura de Villa El Monte (Bernal, Quilmes), de la Autopista Buenos Aires–La Plata que estuvo cortada en su totalidad este sábado.

El hecho ocurrió pasado el mediodía. El menor cruzó a pie la zona y fue arrollado por un Volkswagen Up gris, cuyo conductor fue localizado minutos más tarde en la bajada de Bernal por personal del Destacamento Vial Hudson.

El conductor del vehículo, de 25 años y domiciliado en La Plata, fue aprehendido por orden de la UFI Nº22 del Departamento Judicial Quilmes y trasladado para los procedimientos correspondientes.

Tras el accidente, vecinos y allegados a la víctima cortaron ambos sentidos de la autopista en reclamo de justicia.

Con el correr de la tarde se liberaron dos carriles, aunque el tránsito permanecía reducido con demoras significativas.

Según informó La Noticia de Quilmes, vecinos de la zona describieron una situación recurrente: los cruces a pie de chicos que viven cerca de la traza. “Vivo en el barrio de la autopista, los nenes cruzan para ir a meterse a la tosquera. Tienen todos entre 7 y 12 años, se escapan de la casa y van... mi prima vio cómo quedó el nene, pobre. Los dos padres estaban laburando”, relató una vecina que presenció el momento posterior al accidente.

Las autoridades aguardan los informes oficiales para reconstruir en detalle cómo se produjo el hecho y determinar responsabilidades.