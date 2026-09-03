Una docente que se desempeña en el CENS N° 454 de Don Bosco, Quilmes, fue asaltada en las inmediaciones del establecimiento. Allí fue interceptada, le robaron y le pegaron en la cabeza.

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El hecho causó indignación en la comunidad educativa y resaltan que en el año, sufrieron siete hechos delictivos, cuatro en la ES N° 1 y tres en el CENS (que junto a la primaria y el jardín de infantes conforman el polo educativo), en calle Los Andes, de la mencionada localidad.

Vecinos resaltan que las autoridades habían prometido patrullajes pero la presencia policial duró poco tiempo.

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Familiares de los estudiantes dieron cuenta de la cantidad de robos que sufrieron en el presente ciclo lectivo. La situación originó una reunión con autoridades, quienes prometieron la presencia de la patrulla urbana y móviles pero “aún así no alcanza si no tenemos un móvil constantemente haciendo prevención”, dijeron, según publicó Data Judicial.

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