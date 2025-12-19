Quilmes: "Trapitos" protestaron frente a la municipalidad ante la futura implementación del estacionamiento medido. La manifestación contó con el respaldo de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). pic.twitter.com/H2QHmhHW7Y — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 19, 2025

Un grupo de cuidacoches marcharon este viernes por el centro de la ciudad hasta la municipalidad de Quilmes para exigir una normativa que regule su actividad.

El Concejo Deliberante tratará el plan de reordenamiento del tránsito el cual prevé, entre otros puntos, la implementación del estacionamiento medido, empezando por Quilmes Centro y Bernal Centro. Los “trapitos” solicitan ser integrados formalmente en lugar de ser desplazados de la vía pública.

Según publicó Infoquilmes, la protesta frente a la sede comunal incluyó la quema de neumáticos, el uso de bombas de estruendo y el bloqueo del ingreso, impidiendo el paso de vecinos y vecinas que se acercaron para realizar distintos trámites. Como consecuencia del corte y la protesta, numerosas personas no pudieron ingresar al Palacio Municipal, lo que obligó a suspender o demorar trámites administrativos.

La propuesta del MTE busca que el municipio contemple un registro oficial de cuidacoches y esquemas de cooperativización que les permitan mantener su sustento diario dentro de un sistema organizado.

“Se trata de una política pública impulsada sin información ni participación, que afecta directamente a cientos de trabajadores y responde a una lógica privada que va en contra del trabajo y la inclusión social”, denuncian desde MTE. “Desde hace más de cinco años proponemos el Sistema de Estacionamiento Medido con Inclusión Social (SEMIS), una alternativa que genera empleo, ordenamiento urbano y beneficios para vecinos y trabajadores. Hoy vemos que hay decisión política, pero puesta al servicio de intereses privados”, agregan.

Asimismo rechazaron “la persecución y estigmatización hacia quienes trabajamos en la calle y reafirmamos que el Estado debe garantizar políticas públicas con derechos, no negocios para unos pocos”. Por último pidieron “a los concejales y concejalas de todos los bloques que no voten este proyecto y defiendan los intereses de los vecinos y el trabajo con derechos”.