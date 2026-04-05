Un impactante episodio se registró durante la madrugada en Quilmes, cuando un auto que circulaba a alta velocidad terminó destruyendo por completo el deck de un bar temático ubicado en pleno centro.

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El hecho ocurrió sobre la calle 9 de Julio, entre Alvear y Brown, donde funciona Haunted Bar. Según la información difundida, el conductor perdió el control del vehículo e impactó de lleno contra la estructura montada sobre la calzada.

De acuerdo a lo que publicó el medio local Hecho en Quilmes, producto del choque, el deck quedó completamente destruido y se registraron importantes daños materiales en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

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Tras el violento impacto, el conductor se dio a la fuga, por lo que ahora es intensamente buscado. Las autoridades intentan determinar las circunstancias del hecho y dar con el responsable.

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