La institución TAPQUI, que funciona como Escuela de Educación Especial y Centro de Día en San Francisco Solano, sufrió tres robos durante el último fin de semana, situación que provocó importantes pérdidas materiales y motivó el lanzamiento de una campaña solidaria para poder continuar con sus actividades.

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Según informaron desde la entidad a través de un comunicado difundido en redes sociales, los delincuentes ingresaron en tres oportunidades y causaron daños en distintos sectores del establecimiento.

Además, sustrajeron herramientas de los talleres, elementos de cocina, materiales utilizados por los alumnos y pertenencias de uso cotidiano.

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Los autores de los robos dejaron abiertos los freezers, lo que provocó la pérdida de una importante cantidad de alimentos que se encontraban congelados y eran utilizados para las actividades diarias de la institución.

Desde TAPQUI remarcaron que el espacio recibe de lunes a viernes a niños, jóvenes y adultos que participan de propuestas educativas, terapéuticas y de integración, por lo que apelaron a la solidaridad de la comunidad para recuperar lo perdido y garantizar la continuidad de las actividades.

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Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias TODOSPORTAPQUI, a nombre de Jesica Alejandra Benítez (Banco Provincia), o acercar donaciones personalmente a la sede ubicada en calle 875 Nº 4464, San Francisco Solano. “Cualquier ayuda, por pequeña que sea, hace la diferencia”, expresaron desde la institución, agradeciendo el acompañamiento y la difusión de la campaña solidaria.