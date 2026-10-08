El sorteo 3.415 del Quini 6, realizado este miércoles 7 de octubre, quedó vacante en los principales pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que el Siempre Sale tuvo 31 ganadores con cinco aciertos, de los cuales 9 hicieron sus apuestas en la Provincia de Buenos Aires.

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Cada uno se llevará casi 12 millones de pesos. Los números de la suerte fueron: 04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42.

El próximo sorteo del quini será el domingo venidero.

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