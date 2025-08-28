El sorteo de este miércoles del Quini 6 terminó con cuatro nuevos millonarios, que acertaron todos los números en la modalidad Tradicional.

Se trata de dos jugadores de la provincia de Buenos Aires. Uno de la localidad de San Miguel y otro de la localidad de General Pringles. Además, otro apostador de Godoy Cruz, Mendoza, también acertó las seis bolillas, al igual que el restante de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

Los números de la suerte fueron: 11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38.

