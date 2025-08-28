Quini 6: Apostadores de Coronel Pringles y San Miguel ganaron más de $125 millones cada uno
Los jugadores bonaerenses atinaron todas las bolillas de la modalidad Tradicional, junto a otros dos afortunados (de Mendoza y Misiones). Entre los cuatro se repartieron un pozo de más de 500 millones de pesos.
El sorteo de este miércoles del Quini 6 terminó con cuatro nuevos millonarios, que acertaron todos los números en la modalidad Tradicional.
Se trata de dos jugadores de la provincia de Buenos Aires. Uno de la localidad de San Miguel y otro de la localidad de General Pringles. Además, otro apostador de Godoy Cruz, Mendoza, también acertó las seis bolillas, al igual que el restante de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Los números de la suerte fueron: 11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38.
