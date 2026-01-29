En el sorteo del Quini 6 de este miércoles se dio una situación poco habitual: los grandes ganadores de la jornada lo hicieron sin atinar todas las bolillas. Sucede que un apostador bonaerense y otro santafesino se quedaron con el pozo del Siempre Sale al acertar cinco números.

Ads

De esta manera, cada uno se llevó casi 150 millones de pesos. Los números de la suerte fueron: 21 - 28 - 40 - 41 - 44 - 45.

Todas las demás modalidades quedaron vacantes con seis aciertos.

Ads

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 1º de febrero, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $14.200.000.000.

Puede interesarte

Ads