Quini 6: Un apostador de Berisso ganó más de 1.864 millones de pesos
El tradicional sorteo santafesino dejó este miércoles dos nuevos millonarios, que atinaron todas las bolillas en la modalidad La Segunda, uno de la Provincia de Buenos Aires y el otro de Chubut. Los números de la suerte fueron: 06 - 03 - 17 - 21 - 31 - 24.
El Quini 6 dejó dos nuevos multimillonarios, afortunados que acertaron los seis números en la modalidad La Segunda, en el sorteo de este domingo.
Ambos ganadores realizaron el ticket con la fórmula: 06 - 03 - 17 - 21 - 31 - 24, y se hicieron acreedores de más de $ 1.864 millones cada uno.
Uno de los jugadores es oriundo de Berisso, provincia de Buenos Aires; mientras que el otro es de Puerto Madryn, Chubut.
El próximo sorteo del quini será el domingo venidero.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión