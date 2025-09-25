El Quini 6 dejó dos nuevos multimillonarios, afortunados que acertaron los seis números en la modalidad La Segunda, en el sorteo de este domingo.

Ads

Ambos ganadores realizaron el ticket con la fórmula: 06 - 03 - 17 - 21 - 31 - 24, y se hicieron acreedores de más de $ 1.864 millones cada uno.

Uno de los jugadores es oriundo de Berisso, provincia de Buenos Aires; mientras que el otro es de Puerto Madryn, Chubut.

Ads

El próximo sorteo del quini será el domingo venidero.

Ads