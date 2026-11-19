Quini 6: Un apostador de Victoria ganó más de $3.294 millones
El jugador de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, atinó todas las bolillas de la modalidad La Segunda del sorteo de este miércoles. Los números de la suerte fueron 28-18-36-20-07-26.
Un apostador de la localidad de Victoria, Partido de San Fernando, ganó más de $3.294 millones en La Segunda del Quini 6.
El afortunado acertó todos los números con la jugada 28-18-36-20-07-26.
Las demás modalidades quedaron vacantes con seis aciertos.
Desde la Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo, el domingo venidero, en total, habrá en juego 6.900 millones de pesos.
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