Un apostador de la localidad de Victoria, Partido de San Fernando, ganó más de $3.294 millones en La Segunda del Quini 6.

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El afortunado acertó todos los números con la jugada 28-18-36-20-07-26.

Las demás modalidades quedaron vacantes con seis aciertos.

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Desde la Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo, el domingo venidero, en total, habrá en juego 6.900 millones de pesos.

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