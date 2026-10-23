Una mujer de 28 años fue aprehendida este jueves en la Unidad 18 de Gorina, ubicada en 501 y 145, luego de que personal penitenciario le encontrara drogas escondidas entre el cabello durante la requisa a los visitantes.

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Según el parte policial al que accedió La Buena Info, efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) alertaron a la Subcomisaría Gorina tras el hallazgo, realizado en las tareas de control corporal de las personas que iban a visitar a los internos.

De acuerdo al informe, la visitante llevaba 36,2 gramos de marihuana en una bolsa de nylon verde y 4,9 gramos de cocaína en un envoltorio de nylon transparente.

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Al llegar al penal, los policías fueron recibidos por personal del SPB, que les entregó los elementos secuestrados y a la mujer, quien fue trasladada a la dependencia.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes e interviene la UFI 18 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso su identificación y las actuaciones de rigor. Luego quedó en libertad, en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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