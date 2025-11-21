El sujeto era trasladado por personal de la Comisaría N°8 local, empujó a los efectivos y salió corriendo del edificio de la Defensoría Penal, ubicada en Alberdi 233.

Ocurrió este jueves, pasadas las 13 horas. En su desesperada fuga, robó un Meriva y escapó a toda velocidad.

Al llegar a la altura del paso a nivel de Alberdi e Yrigoyen, impactó contra una moto en la que circulaban una mujer y un hombre como acompañante. Ambos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital Iriarte, donde permanecen en observación. Según fuentes médicas, no necesitaron ser operados y se les realizaron placas para descartar lesiones de gravedad.

Tras el robo y el choque, la policía montó un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, lograron interceptar al prófugo en la intersección de J.V. González y Jujuy, donde fue recapturado y trasladado a la Comisaría primera.

El detenido quedó nuevamente a disposición de la UFI N°4 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial local, acusado de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y portación ilegal de arma de uso civil, según publicó TN.

