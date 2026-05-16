El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, visitó la ciudad de Coronel Pringles en el marco de una gira regional y encabezó una charla sobre economía y geopolítica ante comerciantes y empresarios locales.

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La actividad, organizada en la ciudad pringlense, contó con una importante concurrencia, según reflejó Diario El Orden. Moreno expuso sobre la situación económica del país y mantuvo encuentros con distintos sectores vinculados a la producción y el comercio.

Durante una entrevista brindada a ese medio local, el dirigente peronista explicó que uno de los principales objetivos de su recorrida por la región es dialogar “de primera mano” con empresarios y actores del sector productivo. La gira también incluyó visitas a Bahía Blanca y Pigüé.

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En ese marco, Moreno destacó reuniones mantenidas con el intendente bahiense y con representantes de la Corporación de Industria, Comercio y Servicios de Bahía Blanca.

Además, dejó una fuerte definición política de cara al futuro del peronismo y lanzó una autocrítica sobre la gestión del expresidente Alberto Fernández.

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“No hay duda que el peronismo va a ganar las elecciones, pero estamos reflexionando alrededor de cómo hacemos para tener un gran gobierno, porque el pueblo nos va a dar otra oportunidad, pero quizás sea la última y no podemos fallar como fallamos con Alberto Fernández”, sostuvo.