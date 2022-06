"No me acuerdo": así fue bautizado el spot que tuvo de protagonista principal al defensor Leonardo Sigali, fue visto por más de 21 millones de personas.

El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions es conocido como el Festival Internacional de la Creatividad y reúne a las más importantes personalidades de mundo del diseño, el marketing, la publicidad y las relaciones públicas.

Racing le ganó 4-1 a Sarmiento. Cuando terminó el partido le hicieron unas preguntas a Leo Sigali, el capitán. "La verdad que no me acuerdo", repitió las tres veces.

¿Qué pasó? Era una campaña de concientización contra el Alzheimer. Vídeo y explicación . pic.twitter.com/vB5KG113He — Gonza (@GonzaRomeroV) April 3, 2022

La campaña se llevó adelante en abril. Todo comenzó con una entrevista de Juan Pablo Vila, periodista de TNT Sports, a Sigali, en la que el capitán de Racing respondió todas las preguntas con un "no me acuerdo". Esta nota se viralizó en las redes, ya que no se entendía la actitud del jugador.

Luego, el club se encargó de difundir un comunicado explicando que se había sumado a una campaña de concientización sobre el Alzheimer: "En Racing, nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso, nos sumamos a esta campaña de ALMA (Asociación lucha contra el mal de Alzheimer) para ayudar a descubrir los primeros síntomas que pueden pasar inadvertidos".