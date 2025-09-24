Racing es el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América
En el Cilindro de Avellaneda, la Academia le ganó a Vélez 1 a 0 y quedó 2 a 0 arriba en la serie. Enfrentará a quien se imponga en la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.
Después de casi 30 años, Racing jugará una semifinal de Copa Libertadores. Clasificó este martes al vencer a Vélez como local 1 a 0 con gol de Santiago Solari. En la ida también se había impuesto por la mínima diferencia.
De esta manera, la Academia de Avellaneda se convirtió en el primer semifinalista del torneo continental, a la espera de Estudiantes o Flamengo.
Asimismo, este miércoles jugará River en Brasil, buscando dar vuelta un 1-2 que Palmeiras le propinó en el Monumental la semana pasada.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión