Racing le ganó 2-0 a Banfield con su público presente y dejó atrás el mal arranque del torneo: mirá los goles
La Academia se impuso en su visita al estadio Florencio Sola. Los goles fueron de Marco Di Cesare y Adrián Maravilla Martínez, de penal. Con este triunfo, empieza a dejar atrás un mal inicio en el Torneo Apertura 2026.
Racing comenzó a dejar atrás un mal inicio en el Torneo Apertura 2026. En el estadio Florencio Sola, la Academia se impuso 2-0 sobre Banfield y sumó su segunda victoria consecutiva tras haber perdido los tres primeros partidos del torneo. El partido contó con público visitante de Racing, que acompañó al equipo desde las tribunas.
El primer tiempo mostró a Racing más activo y peligroso. Aunque un disparo de Nacho Pais logró sacudir la red, el gol fue anulado por obstrucción de Danilo Arboleda sobre Facundo Cambeses. A los 27 minutos, tras un córner, Marco Di Cesare conectó de media vuelta y abrió el marcador.
Poco después, un impacto en el brazo de Tiziano Perrotta fue sancionado como penal, y Adrián Maravilla Martínez no falló desde los doce pasos, poniendo el 2-0 antes del cierre del primer tiempo. Además, Pedro Troglio, director técnico de Banfield, fue expulsado tras discutir con el árbitro.
En el complemento, Racing controló el juego y no pasó sobresaltos. Con los goles de Di Cesare y Maravilla Martínez, la Academia se quedó con los tres puntos y empieza a mostrar señales de recuperación en el torneo, sumando confianza de cara a las próximas fechas.
