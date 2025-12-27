Racing oficializó la renovación de Gustavo Costas como director técnico hasta 2028. El club de Avellaneda confirmó la extensión del contrato a través de sus redes sociales, asegurando que el entrenador continuará al frente del primer equipo durante los próximos tres años.

En el anuncio, publicado en X, Racing destacó que la decisión refleja sentido de pertenencia, continuidad de proyecto y valoración de procesos, y que es la primera vez en la época moderna que el club firma un vínculo con semejante plazo.

𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗩𝗢 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗔𝗦 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✅



El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años.



Seguimos todos juntos, seguimos por todo 🩵 pic.twitter.com/YAmHoSLqfH — Racing Club (@RacingClub) December 27, 2025

El propio Costas expresó su felicidad: “Sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre: poner al equipo en lo más alto. Nunca nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Esta camiseta lo pide”, dijo tras firmar el contrato junto a sus hijos Federico y Gonzalo, preparador físico y ayudante de campo respectivamente.

Por su parte, Diego Milito, presidente de Racing, afirmó que la renovación reafirma un camino de crecimiento evidente para el club. “Gustavo ha hecho un enorme trabajo y queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”, sostuvo Milito, acompañado por Sebastián Saja, director deportivo.

La negociación, aunque oficializada este sábado, se cerró la semana pasada. Según informaron desde el club, se alcanzó un acuerdo económico tras reuniones entre la dirigencia y los representantes de Costas, con incrementos anuales en el contrato.

📸 Ilusión renovada para empezar el 2026 🩵



💻 https://t.co/xRkjqdqhcZ pic.twitter.com/NP87TlpdVG — Racing Club (@RacingClub) December 27, 2025

Costas iniciará así su tercer año como DT de Racing. En este ciclo dirigió 110 partidos, con un récord de 62 victorias, 17 empates y 31 derrotas. Bajo su conducción, La Academia se quedó con la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Con esta renovación, la intención de Milito es que Costas permanezca durante todo su mandato presidencial, consolidando un proyecto de largo plazo en el club de Avellaneda.