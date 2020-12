Dos días después de haber impuesto una sanción histórica a tres jugadores del seleccionado, incluido el capitán, la Unión Argentina de Rugby (UAR) dio marcha atrás y levantó las penas.

De este modo, Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino están en condiciones de jugar para los Pumas el sábado ante Australia, según se desprende de la reciente decisión.

La decisión de la UAR tuvo lugar tras muestras de apoyo a los tres jugadores y el repudio a las sanciones por parte de integrantes de este plantel que no viajaron a Australia por lesiones, de ex jugadores del seleccionado y de un buen número de clubes (a los que la UAR representa), más de la amenaza de no presentarse a jugar por parte de algunos miembros del plantel.