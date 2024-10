La plataforma Rainbowex, vinculada al Knight Consortium, anunció su migración a una nueva plataforma y solicitó a los usuarios que esperaban acceder a sus fondos una recarga de 88 USDT, una criptomoneda estable, para poder reactivar sus cuentas. Esto ocurre tras la suspensión de los retiros por 14 días hábiles, anunciada la semana pasada. El mensaje fue enviado por "la China" Ali, coordinadora de los grupos de Telegram, cuyo perfil en realidad está vinculado al sampedrino Maximiliano Braga, según reveló una investigación elaborada por LANOTICIA1.COM y La Opinión, en colaboración con la empresa de seguridad informática Birmingham Cyber Arms Ltd., que lidera Mauro Eldritch.

El comunicado informa sobre el lanzamiento de RainbowPro, una supuesta actualización de la plataforma, que surgió tras un "acuerdo alcanzado con los reguladores locales", haciendo alusión, de manera vaga, a la Comisión Nacional de Valores, aunque esta última ya había informado que Rainbowex no estaba autorizada para operar en Argentina. Para completar la migración, las cuentas de los usuarios serán desactivadas temporalmente y solo podrán ser reactivadas mediante una recarga de 88 USDT.

Aquellos que cumplan con este protocolo, según el mensaje, podrán comenzar a retirar sus fondos a partir del 21 de octubre. Sin embargo, advierten que los usuarios que no realicen esta recarga antes del 17 de octubre a las 23:59 serán señalados como responsables de "lavado de dinero" y perderán sus fondos, los cuales serán entregados a los "reguladores financieros internacionales".

Luis Pardo, uno de los líderes del Knight Consortium allanado recientemente, confirmó el procedimiento en un mensaje enviado a través de Telegram, instando a los usuarios a seguir los pasos indicados para reactivar sus cuentas y depositar los 88 USDT. Sin embargo, la desconfianza crece entre los usuarios, muchos de los cuales expresaron su escepticismo.

Uno de los líderes del grupo, identificado como Leonel, afirmó que la situación era incierta: “Esto se vino abajo hace una hora. No sé si nos van a dar los activos. Depende de cada uno si lo quieren poner. Yo, no sé, voy a vender lo que sea para ponerlo". La desesperación entre los participantes es evidente, ya que algunos temen perder más dinero con esta nueva medida.

Uno de los usuarios afectados comentó a LANOTICIA1.COM: “Si pongo los 88 USDT, corro el riesgo de que me lo guarden junto con lo que ya me deben. Y si no los pongo, me desactivan la cuenta y lo pierdo igual. De cualquier forma, me están arruinando”.

La situación en torno a Rainbowex continúa desmoronándose, con más de 62 mil usuarios y 49 millones de dólares invertidos, de los cuales 23 millones siguen pendientes de retiro. Las medidas adoptadas por los responsables de la plataforma no hicieron hecho más que aumentar la incertidumbre y la preocupación entre quienes aún esperan recuperar su dinero.