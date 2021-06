El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, se refirió a la campaña de vacunación y aclaró que nunca ocultó la vacunación "ni mucho menos", infomaron desde La Tecla.

En este sentido, lanzó: "No hice la foto ni siquiera mostrando los deditos porque me parece una estupidez politizar todo, porque la gente cuando se vacuna contra la gripe o cuando le dan la sabin a los chicos no se saca una foto. Menos política y un poco de más trabajo”.

Asimismo criticó que “el Frente de Todos vive politizando hasta la muerte y nos tienen un poco cansados” y denunció que los opositores “se robaron un montón de vacunas y esto les sirvió para tapar el despelote que hicieron”.