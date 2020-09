Los municipios bonaerenses a los que no ingreso el COVID-19 son cada vez menos. El intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, contó cómo se vive la cuarentena en su distrito y aclaró que “está buenísimo que estemos sin casos pero que esto no es una carrera”.

“Lo único que no está funcionado es la parte de nocturnidad, que no está permitida. Después, está trabajando todo. Restaurantes, cafeterías, confiterías, bares, están trabajando, todos con medidas restrictivas respecto del factor de ocupación, con mucha presencia del equipo de agentes comunitarios y también del sistema de seguridad e inspección, tratando de que no se desborde el sistema”, aseguró el jefe comunal a la radio 89.1 FM

El municipio quedó rodeado de otras comunas con coronavirus como como Tandil, Ayacucho, Azul y Las Flores. Suescun señaló la complejidad de la convivencia dado que son “todas ciudades con las que tenemos mucha dependencia, hermandad, relaciones sociales y comerciales. Entonces es muy difícil. Tratamos de trabajar minimizando el riesgo, cuidándonos. Es un poco como el distanciamiento y el tapabocas. El acompañamiento que hacemos en los ingresos tiene que ver con eso”.

Sobre no tener contagios locales expresó que “está buenísimo que estemos sin casos pero que esto no es una carrera. Que no nos enamoremos del cero. No vaya a ser cosa que aparezca un caso y hagan de cuenta que se nos viene el mundo abajo. Tenemos que estar preparados emocional y socialmente para recibirlo de la mejor manera. Hay que estar a la altura de las circunstancias, teniendo empatía con la persona que le toca transitar ese problema, siendo solidarios”.