Tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre, Fernanda Raverta, referente de La Cámpora y referente del kirchnerismo en Mar del Plata, apuntó contra el desdoblamiento electoral impulsado por Axel Kicillof.

“El desdoblamiento fue un error. Fue poco inteligente, porque generó dos campañas distintas y nos hizo perder capacidad electoral”, aseguró la ex titular de la Anses.

Raverta, que el domingo fiscalizó mesas en la Escuela N°19, lamentó además el bajo nivel de participación ciudadana (en Mar del Plata votó apenas el 64% del padrón) y consideró que la falta de involucramiento político “es un problema serio”.

“Hay que votar, participar y decir qué opinás. No podemos vivir en un país con ciudadanos que crean que no es importante. El ausentismo es un tema que debemos poner en agenda”, afirmó.

La dirigente recordó que en septiembre el espacio había alcanzado el 37% en la quinta sección electoral, mientras que ahora bajó al 31%, con casi la totalidad de las mesas escrutadas. “El resultado me hace mucho ruido. La sociedad debe permitir y no permitir ciertas cosas, y esa diferencia con lo que realmente cree la gente es un problema. Pretendo representar los intereses de la sociedad de la que soy parte”, reflexionó.

“A pesar de que el jubilado y el laburante no llegan a fin de mes, y de tener un presidente que insulta y es agresivo, la sociedad pareciera tolerar que lo económico no funcione”, expresó.

Respecto al desdoblamiento, remarcó:

“Desdoblar le dio insumos a quienes tienen una matriz muy estudiada de lo electoral para configurar una campaña que los benefició. Fue costosísimo en términos electorales. No le podés hablar de concejales y senadores bonaerenses a un vecino afectado por el modelo nacional. Había que hacer una sola campaña, con un solo mensaje”, sostuvo.

“Si la gente tolera lo que está pasando con este Gobierno, es porque dejamos de hablar de política. Hay que recuperar ese diálogo rumbo a 2027”.