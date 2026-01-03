El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela provocó repercusiones en la política bonaerense, con pronunciamientos que marcan una división de posturas. Mientras algunos dirigentes celebraron el hecho como el inicio del fin del chavismo y una oportunidad de “libertad” para el pueblo venezolano, otros repudiaron la intervención por considerarla una violación a la soberanía y al derecho internacional.

El diputado nacional y exintendente de Pinamar, Martín Yeza, expresó una mirada optimista sobre el impacto del operativo estadounidense. “Qué día extraordinario: Venezuela empieza su camino hacia la libertad. Va a ser difícil, pero estoy seguro que más temprano que tarde se van a poner de pie”, afirmó, aludiendo a un posible cambio de ciclo político en el país caribeño.

En la misma línea se manifestó el intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien dio por concluida la etapa del chavismo en el poder. “Venezuela será libre. Después de años de opresión y sufrimiento, el pueblo venezolano empieza a cerrar una de las etapas más oscuras de su historia. La dictadura llegó a su fin”, sostuvo.

Sin embargo, desde el oficialismo y sectores del peronismo la reacción fue opuesta. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, repudió la intervención militar de Estados Unidos y advirtió sobre sus consecuencias regionales. “Repudiamos la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Una acción que avasalla la soberanía de los pueblos y viola el derecho internacional”, señaló.

Ferraresi agregó que este tipo de acciones “deja en jaque la tranquilidad de nuestra región y sienta un preocupante precedente para el resto del mundo”, y reafirmó el compromiso con “la autodeterminación, la paz y la unidad de los pueblos de América Latina”.

