En el marco de la situación generada por la desafectación de 400 empleados con contrato del frigorífico Arrebeef, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, encabeza una serie de gestiones políticas y diplomáticas para reactivar la producción en la planta ubicada en Pérez Millán.

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Elías Bricca, secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte y referente gremial en Pérez Millán, había señalado que desde la patronal les expresaron que se trataba de “una medida temporal hasta solucionar la problemática, y que luego serían reincorporados” y que se debía a la suspensión de las exportaciones a China y a otro factor con Estados Unidos..

En el marco de una mesa de diálogo Poletti se reunió con Bricca tras haber mantenido encuentros previos con los directivos del frigorífico para evaluar el impacto económico y social de la medida.

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El conflicto se desencadenó cuando la Administración General de Aduanas de China (GACC) notificó el hallazgo de trazas de antibióticos en un embarque enviado desde la planta local. Ante esta situación, el frigorífico quedó bajo la condición de “importación suspendida” de forma temporal mientras avanzan las revisiones técnicas.

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Secretaría de Agricultura y Cancillería activaron de inmediato los protocolos de revisión correspondientes.

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Los organismos argentinos expresaron una postura firme ante las autoridades asiáticas, sosteniendo la hipótesis de un falso positivo, un error de medición o un evento aislado de contaminación cruzada.

Con el objetivo de agilizar una resolución institucional, el jefe comunal formalizó un pedido de audiencia ante la Embajada de la República Popular China en Argentina para reunirse con el área comercial y representantes de la GACC. “La prioridad de la gestión municipal es defender las fuentes laborales y garantizar la continuidad productiva en Pérez Millán”, remarcaron desde el Ejecutivo local.

La intendencia ratificó que mantendrá un rol activo de acompañamiento junto al gremio, la empresa y los organismos nacionales hasta lograr el restablecimiento de los envíos al mercado asiático.