El ex Ministro de Mauricio Macri y ex Senador Nacional, Esteban Bullrich, reapareció en redes sociales y le apuntó -sin nombrarlo- a Manuel Adorni: "Es un corrupto. Fin”, dijo, utilizando el latiguillo del Jefe de Gabinete para cerrar sus posteos.

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El funcionario de Javier Milei, investigado por enriquecimiento ilícito, presentó modificaciones a su Declaración Jurada, donde agregó alrededor de 800 millones de pesos más. Al mismo tiempo, confesó ahorrar “en negro” y argumentó que encontró un pendrive con bitcoins.

Ni siquiera dentro de su espacio le creyeron. La ex Ministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, también disparó contra Adorni: "Esto es más que un error… Esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”.

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Desde el PRO intentan desmarcarse del escándalo del Jefe de Gabinete; sin embargo, Mauricio Macri no quiere cortar relaciones buscando una alianza para 2027.

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