Según Victoria Donda, los femicidios no bajaron como sostiene el Gobierno Nacional. Y agregó: “Instruyeron a aliados de ellos en el Poder Judicial para que caratulen femicidios como homicidios”, con el objetivo -de acuerdo a su lógica- de mostrar un descenso en los casos de femicidio.

Ads

Además, en redes sociales cuestionó a Patricia Bullrich, quien había señalado que su administración defendía a las mujeres.

“¿A qué mujeres protegés, Patricia? Hace dos minutos querían eliminar la caratula de femicidio. No hay línea para denunciar violencia de género. Encima, desfinanciaron todo programa de contención a las víctimas”, expresó Donda.

Ads

Ads