La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informó que debido al recambio turístico los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero se restringirá la circulación de camiones con carga de más de siete toneladas de porte bruto en varias rutas de la provincia.

Será con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.

En sentido a Costa Atlántica la medida abarca el domingo 1 de febrero de 2026 de 06:00 a 14:00 horas. En tanto que sentido a CABA, será el sábado 31 de enero de 2026 de 14:00 a 23:59 horas.

La medida abarca a la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Los tramos que estarán alcanzados por la restricción son:

Autopista Buenos Aires – La Plata : Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.

: Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata. Ruta Provincial N º 2 (AUTOVÍA 2) : Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).

: Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet). Ruta Provincial Nº11 : Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)

: Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal) Ruta Provincial Nº36 : Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)

: Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas) Ruta Provincial Nº56 : Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).

: Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga). Ruta Provincial Nº63 : Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).

: Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto). Ruta Provincial Nº74: Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).

Quedan exceptuados de toda restricción para circular, temporaria o permanente, a los vehículos de autotransporte de cargas menores a siete toneladas de porte bruto y a los vehículos de transporte de alimentos, emergencias, prensa, etcétera.

Vialidad Provincial recomienda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.