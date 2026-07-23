Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires se informó que detectaron en las últimas horas “un inconveniente técnico en el sistema” que genera la visualización de los recibos de haberes de las personas jubiladas dentro del módulo Mi IPS.

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“Como consecuencia de ese error, algunas personas visualizaron importes incorrectos”, señalaron. Según reportes de los usuarios de este sistema, se veían recibos de haberes con 0 y 70 millones de pesos.

Asimismo aclararon que “se trata exclusivamente de un error de visualización” y que “la liquidación de haberes no fue modificada y el cronograma de pagos no se ve afectado”.

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“Los haberes de las y los beneficiarios serán liquidados correctamente junto con el cronograma de pagos establecido”, insistieron.

Por último señalaron que “los equipos técnicos del IPS están trabajando de manera inmediata para identificar el origen del inconveniente y restablecer el funcionamiento normal del sistema a la brevedad”.

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Cronograma

De acuerdo al cronograma oficial, las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y Pensiones sociales - no contributivas- con DNI de todas las terminaciones cobran el 30 de julio.

Al día siguiente, el 31 de julio, el IPS pagará los haberes de julio para los DNI del 4, 5, 6, 7, 8, 9. El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de Agosto de 2026.