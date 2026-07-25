En el marco de la emergencia ferroviaria dictada por el Gobierno nacional, vecinos usuarios de Lobos y Cañuelas se ven afectados en su movilidad cotidiana por la ausencia del servicio de trenes.

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El Intendente de Lobos, Jorge Etcheverry, junto a la Secretaria de Gobierno, recibió a representantes del gremio La Fraternidad en una reunión de trabajo convocada para analizar la prolongada interrupción por obras, del servicio ferroviario que afecta a Lobos y a toda la región.

Durante el encuentro, los dirigentes sindicales expusieron la preocupación del sector ante el vencimiento de los plazos previstos para las obras de renovación de vías, cuya demora mantiene sin funcionamiento al tren desde hace meses. El ramal Merlo-Lobos de la Línea Sarmiento viene atravesando sucesivas interrupciones en los últimos años por trabajos de este tipo, lo que profundiza el reclamo de los municipios afectados por una solución definitiva y no por nuevas prórrogas.

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Como parte de una ronda de reuniones que el gremio mantiene con las comunas de la traza, La Fraternidad busca unificar posiciones para elevar un pedido formal ante las autoridades responsables, exigiendo la finalización de la obra y la inmediata restitución del servicio.

Desde el gobierno local se remarcó el rol estratégico del tren para la conectividad, la economía y el traslado diario de los vecinos, y se ratificó el compromiso del Municipio de sumarse a las gestiones institucionales necesarias para destrabar el conflicto a la brevedad.

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Por otro lado, la suspensión del servicio en el ramal Cañuelas – Lobos perjudica a la localidad entera de Uribelarrea, sus habitantes y a una gran parte de los estudiantes del Colegio Don Bosco.

Hace más de un año, desde el Gobierno municipal se envió una carta formal al presidente de Trenes Argentinos Operaciones solicitando una audiencia urgente para abordar la situación.

Es por ello que convocan a una “mateada” en la estación de trenes de Uribelarrea el próximo 9 de agosto a las 10.30 horas. En el encuentro habrá shows artísticos, bicicleteada y caravana de autos antiguos para acompañar a los vecinos que se acerquen a reclamar.

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Del encuentro saldrá un nuevo petitorio para entregar a las autoridades, donde una vez más quede manifestada la necesidad del tren pasajeros en Uribelarrea y la región.