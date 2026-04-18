Reclamo de justicia por el futbolista muerto en una cirugía: Habrá una marcha en Adrogué
El joven Camilo Nuin falleció en la Clínica Espora. Aún no se determinó la causa concreta de su muerte ni hay imputados.
A poco de cumplirse un año del fallecimiento de Camilo Nuin, sus amigos y familiares marcharán este viernes 24 de abril a la Clínica y a los Tribunales de Lomas de Zamora en reclamo de justicia.
La muerte de Nuin, quien era jugador de la Reserva de Club San Telmo, ocurrió el miércoles 25 de junio mientras lo operaban de ligamentos cruzados. Los médicos solo admitieron que tuvo un paro cardiorespiratorio.
La investigación está en la UFI 10 de Lomas de Zamora, caratulada como “averiguación causales de muerte”.
"Que no haya más Camilos", piden familiares y amigos quienes se concentrarán este viernes 24 de abril a las 10 horas en la Clínica Espora y a las 12 horas marcharán a los Tribunales de Lomas de Zamora, en reclamo de justicia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión