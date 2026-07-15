El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, cuestionó la distribución de recursos por parte de los gobiernos nacional y provincial y aseguró que el contexto económico es “muy preocupante”.

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“Hay municipios que hoy todavía no pagaron el aguinaldo. Hay empleados que no saben cuándo la Provincia les va a mandar el dinero para poder cobrar. Si todavía no pagaste el aguinaldo, es muy difícil que a fin de mes puedas cumplir con el sueldo”, sostuvo el jefe comunal vecinalista.

En ese sentido, destacó la situación de Chivilcoy donde “todos los empleados municipales cobraron el aguinaldo antes del Día del Padre, el sueldo se pagó el último día hábil y en unos días volveremos a pagar los haberes de julio”. “El municipio está mucho más ordenado que muchos otros, aunque la situación es preocupante”, resaltó.

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Reclamo por la coparticipación y el sistema de salud

Britos remarcó que la caída de la recaudación afecta directamente a los municipios y aseguró que quienes sostienen un sistema municipal de salud resultan especialmente perjudicados. “Tenemos un gran sistema municipal de salud y atendemos vecinos no solamente de Chivilcoy, sino también de Chacabuco, Alberti, Suipacha, Navarro, 25 de Mayo, Roque Pérez y Bragado, entre otros. Es salud pública y los tenemos que atender”, dijo.

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También cuestionó que los municipios deban afrontar los costos de accidentes ocurridos en rutas nacionales. “Si hay un accidente en una ruta nacional, termina pagando todo ese municipio, aunque los involucrados sean de Capital o de La Pampa. Es un sistema totalmente injusto para quienes tenemos salud municipal”, criticó.

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"Hay un manejo discrecional de los fondos"

Consultado sobre la falta de obras para Chivilcoy, el intendente cuestionó tanto al Gobierno nacional como al provincial por la distribución de recursos. “Claramente hay un manejo discrecional del dinero, tanto de Nación como de Provincia. Estamos viendo que Nación apoya a los gobernadores que le son afines y al resto los ignora. Lo mismo pasa en la Provincia con algunos intendentes”, dijo.

Además, mencionó que municipios vecinos recibieron mayor cantidad de obras y viviendas. “Alberti ha recibido muchas más obras que nosotros. General Pinto ha recibido muchas más viviendas. Es un manejo discrecional que no debería darse”, puntualizó.

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También hizo referencia al Instituto Cultural bonaerense y cuestionó la falta de información sobre los fondos que llegan a Chivilcoy. “Quisimos votar un pedido de informes para saber qué dinero llega a Chivilcoy y en qué se utiliza, pero los concejales de La Libertad Avanza votaron en contra de saber en qué utiliza La Cámpora ese dinero. No pudimos saber qué dinero llega a Chivilcoy por lo menos hasta el momento, en qué se utiliza el dinero que manda la provincia a través del Instituto que preside Florencia Saintout, que bueno, varias veces hemos visto algunos flyers que después no se no se terminan de completar en un evento, sin embargo el dinero llega”, explicó.

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Por último, Britos afirmó: “A la gente le digo que se quede tranquila. Nos queda un año y cuatro meses de gestión y vamos a seguir trabajando con todas las fuerzas. No se dejen engañar por los medios que están en contra del municipio. Muchas veces dicen cualquier disparate sabiendo que nosotros no tenemos derecho a réplica”.