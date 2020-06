La jornada de este lunes comenzó agitada en el municipio bonaerense de Vicente López, donde esta mañana se lleva adelante un reclamo de transportistas que denuncian "recortes directos al área de discapacidad". Los transportes que brindan el servicio de traslado a personas con discapacidad atraviesan un presente alarmante. En ese sentido, advirtieron que "en 2019, más del 50% de las personas con discapacidad se quedaron sin transporte" y que "si esto sigue así, el servicio directamente va a desaparecer".

"Somos transportistas para personas con discapacidad. Acá hay hay alrededor de 200 camionetas y estamos reclamando por los pagos adeudados desde el año pasado. Ya lo aranceles eran súper bajos desde la gestión anterior y cuando empezó este gobierno, tampoco los tocaron. Hoy en día, nosotros seguimos prestando servicio pero desde el Gobierno se niegan a querer cubrir el total de la prestación", explicó ante los micrófonos de LaNoticia1.com Daniel Maruzzo, presidente de la Unión de Transportistas de Buenos Aires (UTBA).

Según explicó el sindicalista, "la situación ya es imposible de sostener": "Se trata de un nuevo recorte directo al sector de discapacidad. El retraso de pagos adeudados, sumado a que no hubo aumento del arancel, nos empuja a un escenario prácticamente desierto". "Esto lo tendrían que haber resuelto en diciembre cuando ingresó el nuevo gobierno. Pero siguió pasando el tiempo y el tema no se tocó. Ahora directamente no queiren cubrir la prestación al 100% y nosotros quedamos en una situación gravísima", alertó.

Maruzzo sostuvo: "Nosotros somos una actividad escencial. Llevamos comida, material didáctico y demás. Pero esto no lo están viendo". Y advirtió: "No sé que van hacer cuando la actvidad se reactive y ya no quede ningún transporte para personas con discapacidad porque van a estar todos fundidos. Muchos compañerose quedaron sin transporte por la falta de pago. En 2019 más del 50% de las personas con discapacidad se quedaron sin transporte. Y si esto sigue así, va alcanzar al 100% de afectados".

Según precisó Maruzzo, "la protesta comenzó con algunos incidentes aislados" entre los trabajadores y la Policía. Esto se debió a que los manifestantes intentaron ocupar toda la Avenida Maipú y los efectivos policiales intentaron impedirlo. Además, los miembros de la fuerza bloquearon los accesos aledaños, impidiendo así que decenas de camionetas y combis llegaran hasta el lugar. Finalmente, y luego de algunas escaramusas, ambas partes llegaron a un acuerdo para ocupar dejar dos carriles libres en cada mano.