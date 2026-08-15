La Legislatura bonaerense reconoció a tres deportistas de La Plata por sus trayectorias y su aporte a la actividad deportiva. El acto fue encabezado por el diputado Ariel Archanco, quien impulsó las distinciones.

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Los homenajeados fueron los ciclistas Lorena Gramaje y Gonzalo Trotta, y el atleta Gastón Gennai, impulsor de la carrera solidaria “Corriendo por un sueño”, que también fue declarada de Interés Legislativo.

Durante el encuentro, del que participaron familiares y aficionados, se destacó la dedicación, el sacrificio y la disciplina que implica desarrollar una carrera deportiva de alto nivel.

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“Es muy importante que haya deportistas que nos representen, que pongan el nombre de la ciudad bien arriba”, sostuvo Archanco. El legislador también remarcó el rol del deporte como herramienta de desarrollo humano, inclusión social y construcción comunitaria.

La trayectoria de Lorena Gramaje

Lorena Gramaje integra la categoría Elite de la Asociación Ciclista y está federada por la región La Plata.

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La ciclista representó a la Argentina en competencias internacionales y obtuvo distintos títulos a nivel panamericano y nacional. Entre sus principales logros se encuentran los campeonatos panamericanos en 500 metros, Eliminación, Scratch, Vueltas Puntables y Velocidad, además del subcampeonato panamericano en Ruta.

También fue campeona argentina en 500 metros en 2023 y 2025, y subcampeona en 2024.

Desde la Legislatura destacaron que su trayectoria refleja compromiso, dedicación, disciplina y profesionalismo, y que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.

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El reconocimiento también permitió poner en valor el acompañamiento familiar y el esfuerzo que existe detrás de las carreras deportivas, así como el rol del deporte como espacio de integración y construcción colectiva en la comunidad platense.