El periodista Juan Pablo Ferrari, integrante de Diario Hoy y Red 92, recibió el Premio Zafrero de las Estrellas durante una ceremonia realizada en el salón auditorio del Pasaje Dardo Rocha de La Plata. La distinción reconoció su trayectoria profesional y su trabajo en distintos ámbitos del periodismo.

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El reconocimiento contempló su labor en la escritura periodística y sus coberturas internacionales, vinculadas también con la expansión de Diario Hoy hacia el exterior. Además, se destacó su trabajo durante diez años al frente de un noticiero deportivo que se emite en vivo todos los días por Flow Cablevisión en La Plata.

Anoche recbimos el premio Zafrero que se entregó a personalidades del ambiente artístico, televisivo y periodístico de la ciudad que fue declarado de interés municipal y cultural. Le agradezco a Aníbal Burgos Ibáñez, al concejal Pablo Poggio y al amigo Tony Caribe https://t.co/7bwfZeJZVV — JP Ferrari (@juanpiferrari) October 10, 2026

El Premio Zafrero de las Estrellas fue creado en 2021 en Tucumán por el músico y gestor cultural Aníbal Burgos Ibáñez, junto con Daniel Francisco Leccese, responsable de la coordinación general. El galardón distingue a figuras de la música, el arte, la cultura y el periodismo, con el objetivo de reconocer el mérito y la trayectoria, según sus impulsores.

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La iniciativa cuenta con el apoyo y padrinazgo de Palito Ortega y Lalo Fransen, referentes de la música popular argentina. La entrega en La Plata fue impulsada por la Secretaría de Cultura de la comuna, tras gestiones con el Ejecutivo local.

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