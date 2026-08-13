Récord en San Nicolás: Una mujer fue madre a los 62 años
Mabel es la persona de mayor edad registrada en tener un hijo en Argentina.
David nació este miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás convirtió a Mabel en madre por primera vez a los 62 años y, según los antecedentes públicos, es la mujer de mayor edad registrada en dar a luz en Argentina.
Tras un tratamiento de fecundación in vitro realizada en Rosario, Mabel tuvo a su primer bebé, que pesó 2,7 kilogramos y se encuentra en perfecto estado de salud. Además, tuvo un embarazo sin ningún sobresalto.
El caso de esta nicoleña representa una excepcionalidad que posiciona al país en lo más alto de las tecnologías de reproducción asistida y en materia de salud.
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