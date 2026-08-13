David nació este miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás convirtió a Mabel en madre por primera vez a los 62 años y, según los antecedentes públicos, es la mujer de mayor edad registrada en dar a luz en Argentina.

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Tras un tratamiento de fecundación in vitro realizada en Rosario, Mabel tuvo a su primer bebé, que pesó 2,7 kilogramos y se encuentra en perfecto estado de salud. Además, tuvo un embarazo sin ningún sobresalto.

El caso de esta nicoleña representa una excepcionalidad que posiciona al país en lo más alto de las tecnologías de reproducción asistida y en materia de salud.

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