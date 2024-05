A medida que se acercan los Juegos Olímpicos de París, el deporte argentino se enfrenta a un escenario de recortes presupuestarios impulsados por la Secretaría de Deportes bajo la dirección de Julio Garro. En medio de esta situación, Paula Pareto y su entrenadora Laura Martinel, destacadas figuras del judo argentino, tomaron una drástica decisión: renunciar a sus becas para financiar a otros atletas en vista del fuerte recorte que sufre esta disciplina.

Martinel, Directora Técnica Nacional de la Confederación Argentina de Judo y entrenadora histórica de Pareto, quien cuenta con un bronce en Beijing 2008 y oro en Río de Janeiro 2016, actualmente lidera las selecciones juveniles sub 13, sub 15 y sub 18. Ambas figuras expusieron públicamente la situación del judo en Argentina y optaron por renunciar a sus becas para canalizar fondos hacia otros atletas.

El recorte propuesto por la Secretaría de Deportes reduciría drásticamente el número de becarios, pasando de 18 a solo 4. Martinel expresó su preocupación: "Pone en riesgo nuestro deporte porque necesitamos tener una masa activa de deportistas entrenando y, obviamente, los entrenadores". Según detalló, los 18 becarios que cuentan exclusivamente con la beca de la Secretaría de Deportes representan un monto significativo, mientras que en total son 34 becarios, con 16 recibiendo financiamiento de ambas instituciones.

Por su parte, Pareto respaldó esta decisión, argumentando la necesidad de coherencia para el crecimiento del deporte argentino: "Es durísimo porque de 18 a 4 es un número que es muy difícil de manejar, es muy difícil hablarlo con los chicos". La campeona olímpica enfatizó la importancia de apoyar a los atletas para evitar que abandonen la práctica debido a dificultades económicas, lo que podría obstaculizar el crecimiento deportivo del país.