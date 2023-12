Luego de que las cámaras que aglutinan a las empresas de transporte de pasajeros redujeron la circulación de unidades desde el martes pasado, aseguraron este jueves que en las próximas horas comenzarán a normalizarse de manera "paulatina" los servicios en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Así lo informó la Agencia Télam tras la reunión que mantuvieron los empresarios con autoridades de la Secretaría de Transporte y los integrantes de las Cámaras Transporte Automotor de pasajeros.

Cabe recordar que en los últimos días la frecuencia de circulación de colectivos se vio reducida en un 50% luego de que el sector empresarial planteara que tienen el mismo nivel de subsidios que septiembre y no se adecuaron tras la devaluación y la suba del combustible. En ese contexto, no adelantaron si se acordó algún incremento y aseguraron que "Nos comprometimos con el ministerio a no dar detalles”.

“Lo que podemos decir es que se va a ir normalizando la prestación del servicio. El Ministerio va a emitir un comunicado”, señalaron desde las cámaras que nuclea a las empresas de transporte en declaraciones a radio La Voz del Quequén.

En tanto que el ministro de Economía, Luis Caputo, había indicado en una entrevista en TN que la reducción del subsidio será gradual y tardará varios años. Y había adelantado que “si en la reunión se aprueba este esquema, en el Área Metropolitana el colectivo pasará a $400”.