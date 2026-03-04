El oficialismo comenzará este miércoles en la Cámara de Diputados el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa clave para su plan de atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos. El plenario de comisiones se reunirá desde las 10.00 y marcará el inicio de un debate que la Casa Rosada pretende cerrar antes de fin de mes.

Ads

El proyecto ya tiene media sanción del Senado, donde fue aprobado el 26 de febrero con 40 votos a favor y 31 en contra. Ahora será analizado por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Si bien no se firmaría dictamen este mismo miércoles, el oficialismo no descarta avanzar la semana próxima.

La reforma modifica la Ley 26.639, vigente desde 2010. Mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero flexibiliza el régimen en zonas periglaciares. La iniciativa elimina la prohibición automática en esas áreas y habilita proyectos extractivos siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental aprobada.

Ads

Además, otorga mayor poder a las provincias para definir qué sectores proteger y cuáles habilitar. El texto también distingue entre formaciones periglaciares que funcionan como reservas estratégicas de agua —que seguirían protegidas— y aquellas que no cumplen esa función, que podrían quedar disponibles para explotación.

Desde la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que la reforma debilita la protección de reservas hídricas clave. El Gobierno, en cambio, la presenta como una herramienta para atraer inversiones y dinamizar economías regionales.

Ads