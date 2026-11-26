La Reforma Electoral que suspende las PASO para el 2027 se aprobó en el Senado con 43 votos a favor de La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, PRO y legisladores de bancadas provinciales, y con el voto en contra del peronismo.

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Además, el proyecto prevé la inclusión de Ficha Limpia para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios, bastante por encima de los 37 de la mayoría absoluta, y aprobar una versión acotada del proyecto que pretendía modificar la ley orgánica de los partidos políticos en cuanto al piso de afiliados o eliminar la financiación pública, algo que finalmente se descartó.

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Media sanción para la reforma electoral: 👉🏼 Suspensión de las PASO. 👉🏼 Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada. 👉🏼 Chau veda electoral para espectáculos y comercios. Para siempre. Y todo esto, con 43 votos. 👀 https://t.co/hZUvRkGxSS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 26, 2026

La propuesta incluye la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur —pasarán a ser elegidos de entre los legisladores nacionales— y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones. Además se fija un sólo debate presidencial (obligatorio, se modificó en la votación en particular) para la segunda vuelta.

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