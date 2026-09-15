El Senado retoma este martes el debate de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, que tiene como principal eje la eliminación de las PASO. La discusión lleva cuatro meses frenada por las diferencias entre La Libertad Avanza y sus principales aliados.

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La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales comienza a las 15.30 y está encabezada por su presidente, el senador fueguino de LLA Agustín Coto. Además del proyecto oficial, se analizan iniciativas vinculadas con Ficha Limpia.

El oficialismo cuenta con 21 senadores propios, pero necesita llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. Por eso, debe conseguir al menos 16 apoyos de otros bloques.

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Según consignó Noticias Argentinas, una decena de senadores radicales y los tres integrantes del PRO mantienen reparos sobre la eliminación o suspensión de las PASO. "Dependerá de los acuerdos que haga o no la Casa Rosada. A nosotros, como bloque, nos excede", señaló un legislador a la agencia.

La negociación con los gobernadores

La Casa Rosada concentra las negociaciones con los gobernadores para intentar conseguir los votos. La alternativa que aparece con mayores posibilidades es suspender las PASO, aunque el Gobierno también evalúa otros mecanismos y finalmente descarta implementar colectoras.

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Hasta el momento, respaldan públicamente la eliminación de las primarias los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco).

En cambio, todavía no definen su postura Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El peso de esos mandatarios en el Senado es diferente, ya que algunos cuentan con legisladores propios y otros no.

La reforma también plantea cambios en el financiamiento de los partidos, elimina la publicidad gratuita en medios y modifica las reglas para el reconocimiento de partidos y candidaturas. Además, propone eliminar el debate presidencial obligatorio y modificar la Boleta Única de Papel para incorporar la opción de votar la boleta completa.

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En paralelo, la titular del Senado, Patricia Bullrich, busca avanzar en acuerdos sobre esos puntos y contener a sectores de la UCR y el PRO que pretenden impulsar una ley específica de Ficha Limpia.

El proyecto establece, entre otros puntos, que no podrán ser candidatos quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos dolosos, además de eliminar las PASO para la elección de candidatos a presidente y al Congreso.