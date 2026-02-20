Reforma laboral: el Gobierno consiguió dictamen en el Senado y buscará convertirla en ley el viernes 27
Con el respaldo de sus aliados, el oficialismo firmó dictamen en comisiones. Apunta a sancionar la ley antes del 1° de marzo, cuando Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias.
El oficialismo aceleró en la Cámara alta y este viernes obtuvo dictamen del proyecto de reforma laboral. Con el respaldo de sus aliados, el Gobierno apunta a tratar la iniciativa en el recinto el próximo viernes 27 y convertirla en ley antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias.
La Libertad Avanza logró avanzar en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, en medio de un clima tenso y con fuertes cruces con el peronismo.
Durante el debate, desde la oposición advirtieron sobre las consecuencias sociales de la norma y lanzaron duras críticas contra el Ejecutivo. Incluso, algunos senadores peronistas vaticinaron que el oficialismo podría terminar su mandato “en helicóptero”, en alusión a la salida anticipada del expresidente Fernando de la Rúa en 2001.
A pesar de las acusaciones cruzadas, el Gobierno ya tendría asegurados los votos necesarios para la sanción definitiva. La reforma laboral había obtenido media sanción esta semana en la Cámara de Diputados y ahora quedó a un paso de convertirse en ley.
En el oficialismo reconocen que la intención es llegar al 1° de marzo con la norma aprobada, como una señal política fuerte en el arranque formal del año legislativo.
La discusión en el recinto está prevista para el viernes 27. Si se repite el esquema de apoyos que permitió el dictamen en comisión, el proyecto quedará convertido en ley.
