El oficialismo aceleró en la Cámara alta y este viernes obtuvo dictamen del proyecto de reforma laboral. Con el respaldo de sus aliados, el Gobierno apunta a tratar la iniciativa en el recinto el próximo viernes 27 y convertirla en ley antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias.

🔴AHORA comienza la reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Seguila en vivo por Senado TV o por nuestro canal de YouTube 🔽https://t.co/hC7pjtWgoB — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 20, 2026

La Libertad Avanza logró avanzar en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, en medio de un clima tenso y con fuertes cruces con el peronismo.

Durante el debate, desde la oposición advirtieron sobre las consecuencias sociales de la norma y lanzaron duras críticas contra el Ejecutivo. Incluso, algunos senadores peronistas vaticinaron que el oficialismo podría terminar su mandato “en helicóptero”, en alusión a la salida anticipada del expresidente Fernando de la Rúa en 2001.

“El dictamen que vamos a proponer es aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo, el 44, que no está más. Con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”, expresa @PatoBullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 20, 2026

A pesar de las acusaciones cruzadas, el Gobierno ya tendría asegurados los votos necesarios para la sanción definitiva. La reforma laboral había obtenido media sanción esta semana en la Cámara de Diputados y ahora quedó a un paso de convertirse en ley.

En el oficialismo reconocen que la intención es llegar al 1° de marzo con la norma aprobada, como una señal política fuerte en el arranque formal del año legislativo.

Sin más asuntos que tratar, la senadora @PatoBullrich da por finalizada la reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 20, 2026

La discusión en el recinto está prevista para el viernes 27. Si se repite el esquema de apoyos que permitió el dictamen en comisión, el proyecto quedará convertido en ley.