La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional será tratada el miércoles 11 de febrero en el Senado, luego de que el oficialismo y bloques dialoguistas firmaran el pedido de sesión especial. Desde La Libertad Avanza aseguran que el proyecto cuenta con un alto nivel de consenso, aunque reconocen que el capítulo fiscal, en particular el vinculado al Impuesto a las Ganancias, continúa generando resistencias en las provincias.

La solicitud de sesión fue firmada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a senadores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. La convocatoria deberá ser formalizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Prácticamente tenemos el 95% de los temas cerrados”, afirmó Bullrich tras el último encuentro con legisladores dialoguistas, aunque evitó precisar los cambios acordados y sostuvo que las modificaciones se conocerán recién en el recinto. “La ley se va a conocer el día que la estemos discutiendo”, remarcó.

Ganancias, el principal punto de conflicto con los gobernadores

Pese al optimismo del oficialismo, la negociación con las provincias sigue abierta. El foco de mayor tensión es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que el proyecto propone bajar del 35% al 31,5%.

Los gobernadores advierten que la medida tendría un impacto negativo en la coparticipación a partir de 2027 y reclaman mecanismos de compensación. Según estimaciones provinciales, la pérdida de recursos podría rondar los 3 billones de pesos, una cifra que el Ejecutivo relativiza.

El senador radical Eduardo Vischi reconoció las dificultades para cerrar ese capítulo:

“Es uno de los temas que realmente nos preocupan, porque tiene que ver con previsiones que para las provincias son fundamentales”, señaló, y admitió que las conversaciones podrían extenderse hasta último momento.

Las negociaciones incluyen también otros puntos sensibles del esquema fiscal, como la amortización acelerada en Ganancias, la devolución anticipada del IVA y el Régimen de Incentivo a las Inversiones.

Indemnizaciones y cambios para PyMEs

Otro de los ejes en discusión es el sistema de indemnizaciones. El Gobierno impulsa la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un 3% de las contribuciones patronales, para cubrir despidos.

Ante los reparos planteados por la UCR, se evalúa que este mecanismo se aplique exclusivamente a las PyMEs, con el objetivo de limitar su impacto sobre el sistema previsional y facilitar el respaldo parlamentario.

La CGT evalúa un nuevo paro general

En paralelo al debate legislativo, la CGT volvió a endurecer su postura frente a la reforma laboral. El Consejo Directivo de la central obrera se reunirá este viernes 6 de febrero para definir los pasos a seguir, entre los que no se descarta la convocatoria a un nuevo paro general.

Según trascendió, la medida de fuerza podría realizarse el 10 o 11 de febrero, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Senado.

La reunión se dará tras una gira fallida del triunvirato cegetista por el interior del país, donde no lograron el respaldo explícito de varios gobernadores, entre ellos los de Córdoba, Salta, Tucumán y Catamarca.

Una definición política con impacto federal

Con la sesión ya en agenda y los votos aún en negociación, la reforma laboral entra en su fase decisiva. El oficialismo apuesta a sostener el núcleo del proyecto, mientras busca contener el malestar de los gobernadores y evitar una escalada del conflicto sindical.

El desenlace se resolverá en una negociación contrarreloj, atravesada por intereses fiscales, equilibrios parlamentarios y un calendario político que ya empieza a proyectarse hacia 2027.