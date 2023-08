En época de elecciones, los argentinos y las argentinas reciben propaganda política a través de llamadas directas, mensajes de WhatsApp y SMS, y también se los contacta para participar en encuestas electorales. Estos mensajes no deberían llegarles ni deberían llamarlos a su número a menos que hayan dado su consentimiento expreso. El Registro No Llame sirve para impedir que quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios se contacten a un número personal, sea por llamada, WhatsApp o SMS. El registro no alcanza, sin embargo, a las encuestas de opinión.